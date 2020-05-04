Аарон Рэмси: «Хотел выйти из зоны комфорта, поэтому поехал в «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси объяснил, почему согласился перейти в итальянскую команду из «Арсенала».

— «Ювентус» — большой клуб, один из лучших в мире, — приводит Goal.com слова Рэмси. — Когда тебя зовут в такой клуб, отказать сложно. Тем более, я играл за «Арсенал» очень долго, мне хотелось выйти из зоны комфорта, поехать в новую страну, выучить новый язык. Попробовать свои силы в другом чемпионате. Мы — топ-клуб, надеюсь, что вместе с «Юве» завоюю как можно больше трофеев.

Рэмси перешел в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 29-летний валлиец провел за «бьяконери» 24 матча, на его счету 4 гола и 1 результативная передача.