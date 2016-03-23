Висенте Дель Боске: "Мората сам виноват, что мало играет в "Ювентусе"
Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске высказал мнение, что отсутствие игровой практики у нападающего "Ювентуса" Альваро Мораты в клубе – вина самого футболиста. Специалист считает, что недоверие со стороны тренерского штаба команды может быть вызвано только тем, что подопечный не выкладывается на все 100 процентов.
– Если у Альваро мало игровой практики – это его вина, – цитирует Gazzetta dello Sport Дель Боске. – Это не ошибка его наставника, а лишь доказательство того, что Мората делает что-то не так. Если бы я не вызвал его в сборную на ближайшие товарищеские матчи, никто бы не возразил. По каким-то причинам его дела складываются не лучшим образом, но в этом виноват только он. Как ему это исправить? Не знаю. Мората – хороший, скромный и не избалованный парень. Будем надеяться, что он исправит ситуацию. В матчах за сборную ему нужно выкладываться на 100 процентов.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Мората провел 28 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету восемь игр, два забитых мяча и две результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69-31
|86
|
2
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84-32
|84
|
3
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74-31
|79
|
4
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57-37
|70
|
5
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77-58
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59-43
|63
|
7
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59-51
|62
|
8
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65-48
|59
|
9
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65-59
|53
|
10
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46-41
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64-66
|50
|
12
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61-58
|47
|
13
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44-55
|46
|
14
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50-70
|41
|
15
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46-63
|36
|
16
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41-71
|36
|
17
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33-78
|31
|
18
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34-68
|30
|
19
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27-60
|28
|
20
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34-69
|27
|20.05
|21:45
|
Торино – Рома
|0 : 3
|21.05
|18:15
|
Дженоа – Болонья
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|3 : 3
|21.05
|21:45
|
Фиорентина – Ювентус
|2 : 0
|22.05
|13:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|22.05
|19:00
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Сассуоло – Милан
|0 : 3
|22.05
|22:00
|
Венеция – Кальяри
|0 : 0
|22.05
|22:00
|
Салернитана – Удинезе
|0 : 4
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|10
|
|
Николо Барелла
Интер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|29
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|28
|1
|10