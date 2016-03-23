Висенте Дель Боске: "Мората сам виноват, что мало играет в "Ювентусе"

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске высказал мнение, что отсутствие игровой практики у нападающего "Ювентуса" Альваро Мораты в клубе – вина самого футболиста. Специалист считает, что недоверие со стороны тренерского штаба команды может быть вызвано только тем, что подопечный не выкладывается на все 100 процентов.

– Если у Альваро мало игровой практики – это его вина, – цитирует Gazzetta dello Sport Дель Боске. – Это не ошибка его наставника, а лишь доказательство того, что Мората делает что-то не так. Если бы я не вызвал его в сборную на ближайшие товарищеские матчи, никто бы не возразил. По каким-то причинам его дела складываются не лучшим образом, но в этом виноват только он. Как ему это исправить? Не знаю. Мората – хороший, скромный и не избалованный парень. Будем надеяться, что он исправит ситуацию. В матчах за сборную ему нужно выкладываться на 100 процентов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Мората провел 28 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету восемь игр, два забитых мяча и две результативные передачи.