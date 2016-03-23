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23 марта 2016, 16:26

Висенте Дель Боске: "Мората сам виноват, что мало играет в "Ювентусе"

Зураб ТОДУА
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске высказал мнение, что отсутствие игровой практики у нападающего "Ювентуса" Альваро Мораты в клубе – вина самого футболиста. Специалист считает, что недоверие со стороны тренерского штаба команды может быть вызвано только тем, что подопечный не выкладывается на все 100 процентов.

– Если у Альваро мало игровой практики – это его вина, – цитирует Gazzetta dello Sport Дель Боске. – Это не ошибка его наставника, а лишь доказательство того, что Мората делает что-то не так. Если бы я не вызвал его в сборную на ближайшие товарищеские матчи, никто бы не возразил. По каким-то причинам его дела складываются не лучшим образом, но в этом виноват только он. Как ему это исправить? Не знаю. Мората – хороший, скромный и не избалованный парень. Будем надеяться, что он исправит ситуацию. В матчах за сборную ему нужно выкладываться на 100 процентов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Мората провел 28 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету восемь игр, два забитых мяча и две результативные передачи.

Альваро Мората
Висенте дель Боске
Сборная Испании по футболу
ФК Ювентус
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3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Лацио

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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