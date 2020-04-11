71-летний Липпи допускает, что снова возглавит сборную

Известный итальянский тренер Марчелло Липпи допустил возвращение к работе после спада пандемии коронавируса. Специалист, приведший Италию к победе на ЧМ-2006, сказал, что не будет больше работать с клубами, но готов принять сборную. В январе 2019 года он уволился с поста главного тренера сборной Китая.

— Я больше не собираюсь тренировать клубные команды, — цитирует Football Italia Липпи. — Но возможно, через несколько месяцев, когда я пойму, что не хочу больше сидеть дома, а сборная будет не очень далеко, я могу вернуться в работу. Но пока надеемся, что вирус перестанет убивать людей.

12 апреля Липпи исполняется 72 года.