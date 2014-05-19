Черчи лишил "Торино" путевки в Лигу Европы, Обинна сделал дубль в ворота "Интера"
По итогам матчей заключительного, 38-го тура серии А последнюю путевку в Лигу Европы завоевала "Парма", победившая "Ливорно" (2:1). А вот "Торино", шедший до последнего дня впереди пармезанцев, упустил возможность попасть в еврокубки. На 90+3-й минуте матча с "Фиорентиной" (2:2) Алессио Черчи не смог реализовать пенальти. Отметим, что "Парма" попала в Европу впервые с сезона-2006/07.
В составе "Кьево" дублем в ворота "Интера" (2:1) отметился арендованный форвард "Локомотива" Виктор Обинна.
Чемпионат Италии
Серия А
38-й тур
"Парма" – "Ливорно" – 2:0 (0:0)
Голы: Амаури, 62 (1:0). Амаури, 80 (2:0).
"Фиорентина" – "Торино" – 2:2 (0:0)
Голы: Росси, 57 – с пенальти (1:0). Ларрондо, 67 (1:1). Ребич, 79 (2:1). Куртич, 84 (2:2).
Нереализованный пенальти: Черчи (Т), 90+3 (вратарь).
"Наполи" – "Верона" – 5:1 (3:0)
Голы: Кальехон, 5 (1:0). Сапата, 13 (2:0). Сапата, 25 (3:0). Мертенс, 62 (4:0). Итурбе, 66 (4:1). Мертенс, 77 (5:1).
"Лацио" – "Болонья" – 1:0 (0:0)
Гол: Билья, 90+4 – с пенальти.
"Кьево" – "Интер" – 2:1 (0:1)
Голы: Андреолли, 41 (0:1). Обинна, 73 (1:1). Обинна, 89 (2:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|24
|20
|3
|1
|59-12
|63
|
2
|Ювентус
|25
|16
|6
|3
|38-17
|54
|
3
|Милан
|25
|16
|4
|5
|49-31
|52
|
4
|Болонья
|25
|12
|9
|4
|37-23
|45
|
5
|Аталанта
|24
|14
|3
|7
|47-23
|45
|
6
|Рома
|25
|12
|5
|8
|45-30
|41
|
7
|Лацио
|25
|12
|4
|9
|31-26
|40
|
8
|Фиорентина
|25
|11
|5
|9
|37-29
|38
|
9
|Торино
|25
|9
|9
|7
|23-22
|36
|
10
|Наполи
|24
|10
|6
|8
|33-28
|36
|
11
|Монца
|25
|8
|9
|8
|25-30
|33
|
12
|Дженоа
|25
|7
|9
|9
|26-31
|30
|
13
|Лечче
|25
|5
|9
|11
|24-39
|24
|
14
|Удинезе
|25
|3
|14
|8
|25-38
|23
|
15
|Фрозиноне
|25
|6
|5
|14
|32-52
|23
|
16
|Эмполи
|25
|5
|7
|13
|19-38
|22
|
17
|Сассуоло
|24
|5
|5
|14
|29-45
|20
|
18
|Верона
|25
|4
|8
|13
|23-34
|20
|
19
|Кальяри
|25
|4
|7
|14
|23-46
|19
|
20
|Салернитана
|25
|2
|7
|16
|20-51
|13
|23.02
|22:45
|
Болонья – Верона
|- : -
|24.02
|17:00
|
Сассуоло – Эмполи
|- : -
|24.02
|20:00
|
Салернитана – Монца
|- : -
|24.02
|22:45
|
Дженоа – Удинезе
|- : -
|25.02
|14:30
|
Ювентус – Фрозиноне
|- : -
|25.02
|17:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|25.02
|20:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|25.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|- : -
|26.02
|20:30
|
Рома – Торино
|- : -
|26.02
|22:45
|
Фиорентина – Лацио
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|13
|
|
Оливье Жиру
Милан
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|23
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|16
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|20
|1
|4