Черчи лишил "Торино" путевки в Лигу Европы, Обинна сделал дубль в ворота "Интера"

По итогам матчей заключительного, 38-го тура серии А последнюю путевку в Лигу Европы завоевала "Парма", победившая "Ливорно" (2:1). А вот "Торино", шедший до последнего дня впереди пармезанцев, упустил возможность попасть в еврокубки. На 90+3-й минуте матча с "Фиорентиной" (2:2) Алессио Черчи не смог реализовать пенальти. Отметим, что "Парма" попала в Европу впервые с сезона-2006/07.

В составе "Кьево" дублем в ворота "Интера" (2:1) отметился арендованный форвард "Локомотива" Виктор Обинна.

Чемпионат Италии

Серия А

38-й тур

"Парма" – "Ливорно" – 2:0 (0:0)

Голы: Амаури, 62 (1:0). Амаури, 80 (2:0).

"Фиорентина" – "Торино" – 2:2 (0:0)

Голы: Росси, 57 – с пенальти (1:0). Ларрондо, 67 (1:1). Ребич, 79 (2:1). Куртич, 84 (2:2).

Нереализованный пенальти: Черчи (Т), 90+3 (вратарь).

"Наполи" – "Верона" – 5:1 (3:0)

Голы: Кальехон, 5 (1:0). Сапата, 13 (2:0). Сапата, 25 (3:0). Мертенс, 62 (4:0). Итурбе, 66 (4:1). Мертенс, 77 (5:1).

"Лацио" – "Болонья" – 1:0 (0:0)

Гол: Билья, 90+4 – с пенальти.

"Кьево" – "Интер" – 2:1 (0:1)

Голы: Андреолли, 41 (0:1). Обинна, 73 (1:1). Обинна, 89 (2:1).