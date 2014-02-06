Руди Гарсия: "Жервинью способен на большее"

Главный тренер "Ромы" Руди Гарсия после победы в первом полуфинале Кубка Италии с "Наполи" (3:2) посетовал на ошибки в обороне. Он также подчеркнул: игра нападающего Жервинью, ставшего автором дубля, его ничуть не удивила.

– Мы ставили перед собой только одну задачу: победить, – приводит RAI Sport слова Гарсии. – Конечно, было бы совсем хорошо, если бы удалось не пропустить в домашней игре. Однако без ошибок не обошлось. А "Наполи" – опытный соперник, который сумел воспользоваться недостатками обороны "Ромы". Что касается Жервинью, то я ничуть не удивлен его игрой. Думаю, что он может показывать еще более яркий футбол. Он находится в отличной форме. Тот факт, что ему доверяют, придает форварду сил.