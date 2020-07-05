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«648 — не число, а целая жизнь». Красивые слова Буффона после установления рекорда

5 июля 2020, 09:35
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон написал эмоциональное сообщение после установления рекорда серии A. Вчерашняя игра с «Торино» (4:1) стала для 42-летнего голкипера 648-й в чемпионате Италии. По этому показателю Буффон вышел на первое место, обойдя Паоло Мальдини.

«648 — не число, а целая жизнь. Жизнь с двумя перчатками. Жизнь между двумя полюсами. Жизнь многих испытаний. И самая главная цель еще впереди. 648 раз спасибо», — написал Буффон в Twitter.

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