Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон написал эмоциональное сообщение после установления рекорда серии A. Вчерашняя игра с «Торино» (4:1) стала для 42-летнего голкипера 648-й в чемпионате Италии. По этому показателю Буффон вышел на первое место, обойдя Паоло Мальдини.

«648 — не число, а целая жизнь. Жизнь с двумя перчатками. Жизнь между двумя полюсами. Жизнь многих испытаний. И самая главная цель еще впереди. 648 раз спасибо», — написал Буффон в Twitter.