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13 сентября 2013, 19:47

Вальтер Маццарри: "В Италии люди смотрят на результат, а я - на качество игры"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Главный тренер &amp;quot;Интера&amp;quot; Вальтер МАЦЦАРРИ. Фото AFP
Фото AFP

Главный тренер "Интера" Вальтер Маццарри считает предстоящий матч чемпионата Италии с "Ювентусом" хорошим испытанием для его подопечных. Наставник подчеркивает, что в первую очередь будет обращать внимание на качество игры.

– В Италии люди смотрят только на результат, но лично я всегда обращал внимание на сам футбол, – цитирует Маццарри Football Italia. – Мне важно, как именно играет команда. Ничья может стать хорошим результатом, но не нужно заголовков о том, что я буду счастлив, добыв ничью с "Ювентусом". Хочу, чтобы моя команда показала футбол, достойный "Интера". Тогда и результат будет приемлемым. Мы должны быть твердыми и надежными в защите. Команда располагает тактикой и набором игроков, которые способны доставить "Ювентусу" неприятности.

Маццарри выразил недоумение по поводу слухов о том, что у него с наставником туринской команды Антонио Конте существует конфликт.

– Не знаю, что между нами произошло, – отметил специалист. – Если хотите, спросите его. Я ничего такого не говорил, что могло бы задеть Конте. Единственное, я когда-то заметил, что "Ювентус" использует модель "Наполи" в своей игре. Но это был комплимент, а не критика. Я не обижал Конте.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Вальтер Маццарри
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 24 20 3 1 59-12 63
2
 Ювентус 25 16 6 3 38-17 54
3
 Милан 25 16 4 5 49-31 52
4
 Болонья 25 12 9 4 37-23 45
5
 Аталанта 24 14 3 7 47-23 45
6
 Рома 25 12 5 8 45-30 41
7
 Лацио 25 12 4 9 31-26 40
8
 Фиорентина 25 11 5 9 37-29 38
9
 Торино 25 9 9 7 23-22 36
10
 Наполи 24 10 6 8 33-28 36
11
 Монца 25 8 9 8 25-30 33
12
 Дженоа 25 7 9 9 26-31 30
13
 Лечче 25 5 9 11 24-39 24
14
 Удинезе 25 3 14 8 25-38 23
15
 Фрозиноне 25 6 5 14 32-52 23
16
 Эмполи 25 5 7 13 19-38 22
17
 Сассуоло 24 5 5 14 29-45 20
18
 Верона 25 4 8 13 23-34 20
19
 Кальяри 25 4 7 14 23-46 19
20
 Салернитана 25 2 7 16 20-51 13
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38 тур
23.02 22:45
Болонья – Верона
 - : -
24.02 17:00
Сассуоло – Эмполи
 - : -
24.02 20:00
Салернитана – Монца
 - : -
24.02 22:45
Дженоа – Удинезе
 - : -
25.02 14:30
Ювентус – Фрозиноне
 - : -
25.02 17:00
Кальяри – Наполи
 - : -
25.02 20:00
Лечче – Интер
 - : -
25.02 22:45
Милан – Аталанта
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Рома – Торино
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 23 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 16 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 20 1 4
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