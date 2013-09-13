Вальтер Маццарри: "В Италии люди смотрят на результат, а я - на качество игры"

Главный тренер "Интера" Вальтер Маццарри считает предстоящий матч чемпионата Италии с "Ювентусом" хорошим испытанием для его подопечных. Наставник подчеркивает, что в первую очередь будет обращать внимание на качество игры.

– В Италии люди смотрят только на результат, но лично я всегда обращал внимание на сам футбол, – цитирует Маццарри Football Italia. – Мне важно, как именно играет команда. Ничья может стать хорошим результатом, но не нужно заголовков о том, что я буду счастлив, добыв ничью с "Ювентусом". Хочу, чтобы моя команда показала футбол, достойный "Интера". Тогда и результат будет приемлемым. Мы должны быть твердыми и надежными в защите. Команда располагает тактикой и набором игроков, которые способны доставить "Ювентусу" неприятности.

Маццарри выразил недоумение по поводу слухов о том, что у него с наставником туринской команды Антонио Конте существует конфликт.

– Не знаю, что между нами произошло, – отметил специалист. – Если хотите, спросите его. Я ничего такого не говорил, что могло бы задеть Конте. Единственное, я когда-то заметил, что "Ювентус" использует модель "Наполи" в своей игре. Но это был комплимент, а не критика. Я не обижал Конте.