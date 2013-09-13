Вальтер Маццарри: "В Италии люди смотрят на результат, а я - на качество игры"
Главный тренер "Интера" Вальтер Маццарри считает предстоящий матч чемпионата Италии с "Ювентусом" хорошим испытанием для его подопечных. Наставник подчеркивает, что в первую очередь будет обращать внимание на качество игры.
– В Италии люди смотрят только на результат, но лично я всегда обращал внимание на сам футбол, – цитирует Маццарри Football Italia. – Мне важно, как именно играет команда. Ничья может стать хорошим результатом, но не нужно заголовков о том, что я буду счастлив, добыв ничью с "Ювентусом". Хочу, чтобы моя команда показала футбол, достойный "Интера". Тогда и результат будет приемлемым. Мы должны быть твердыми и надежными в защите. Команда располагает тактикой и набором игроков, которые способны доставить "Ювентусу" неприятности.
Маццарри выразил недоумение по поводу слухов о том, что у него с наставником туринской команды Антонио Конте существует конфликт.
– Не знаю, что между нами произошло, – отметил специалист. – Если хотите, спросите его. Я ничего такого не говорил, что могло бы задеть Конте. Единственное, я когда-то заметил, что "Ювентус" использует модель "Наполи" в своей игре. Но это был комплимент, а не критика. Я не обижал Конте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|24
|20
|3
|1
|59-12
|63
|
2
|Ювентус
|25
|16
|6
|3
|38-17
|54
|
3
|Милан
|25
|16
|4
|5
|49-31
|52
|
4
|Болонья
|25
|12
|9
|4
|37-23
|45
|
5
|Аталанта
|24
|14
|3
|7
|47-23
|45
|
6
|Рома
|25
|12
|5
|8
|45-30
|41
|
7
|Лацио
|25
|12
|4
|9
|31-26
|40
|
8
|Фиорентина
|25
|11
|5
|9
|37-29
|38
|
9
|Торино
|25
|9
|9
|7
|23-22
|36
|
10
|Наполи
|24
|10
|6
|8
|33-28
|36
|
11
|Монца
|25
|8
|9
|8
|25-30
|33
|
12
|Дженоа
|25
|7
|9
|9
|26-31
|30
|
13
|Лечче
|25
|5
|9
|11
|24-39
|24
|
14
|Удинезе
|25
|3
|14
|8
|25-38
|23
|
15
|Фрозиноне
|25
|6
|5
|14
|32-52
|23
|
16
|Эмполи
|25
|5
|7
|13
|19-38
|22
|
17
|Сассуоло
|24
|5
|5
|14
|29-45
|20
|
18
|Верона
|25
|4
|8
|13
|23-34
|20
|
19
|Кальяри
|25
|4
|7
|14
|23-46
|19
|
20
|Салернитана
|25
|2
|7
|16
|20-51
|13
|23.02
|22:45
|
Болонья – Верона
|- : -
|24.02
|17:00
|
Сассуоло – Эмполи
|- : -
|24.02
|20:00
|
Салернитана – Монца
|- : -
|24.02
|22:45
|
Дженоа – Удинезе
|- : -
|25.02
|14:30
|
Ювентус – Фрозиноне
|- : -
|25.02
|17:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|25.02
|20:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|25.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|- : -
|26.02
|20:30
|
Рома – Торино
|- : -
|26.02
|22:45
|
Фиорентина – Лацио
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|13
|
|
Оливье Жиру
Милан
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|23
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|16
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|20
|1
|4