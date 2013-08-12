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12 августа 2013, 23:18

"Наполи" нацелился на Маскерано

Сергей АСТАХОВ
Корреспондент
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"Наполи" проявил интерес к полузащитнику "Барселоны" Хавьеру Маскерано. Главному тренеру итальянского клуба Рафаэлю Бенитесу необходим защитник и полузащитник, сообщает Forza Italian Football. Аргентинец является идеальным кандидатом, так как имеет опыт игры на обеих позициях, и к тому же хорошо известен испанцу по совместной работе в "Ливерпуле". Представители "Наполи" уже связывались с агентом игрока, чтобы обсудить его уход из испанского чемпионата. Напомним, что "Барселона" неоднократно хотела купить у "Челси" бразильца Давида Луиса, что для Маскерано означает лишь одно – начать поиски нового работодателя.

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2
 Интер 4 3 0 1 9-5 9
3
 Наполи 4 2 2 0 10-3 8
4
 Ювентус 4 2 2 0 6-1 8
5
 Милан 4 2 2 0 7-3 8
6
 Лацио 4 2 2 0 6-3 8
7
 Аталанта 3 2 1 0 4-1 7
8
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
9
 Удинезе 4 2 1 1 5-5 7
10
 Фиорентина 4 1 2 1 3-3 5
11
 Сассуоло 4 1 2 1 3-5 5
12
 Салернитана 3 1 1 1 4-1 4
13
 Специя 4 1 1 2 3-7 4
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 Эмполи 4 0 3 1 2-3 3
15
 Лечче 4 0 2 2 3-5 2
16
 Верона 4 0 2 2 4-8 2
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 Сампдория 4 0 2 2 1-7 2
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 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
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20
 Монца 4 0 0 4 2-11 0
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30.08 19:30
Сассуоло – Милан
 0 : 0
30.08 21:45
Рома – Монца
 3 : 0
30.08 21:45
Интер – Кремонезе
 3 : 1
31.08 19:30
Эмполи – Верона
 1 : 1
31.08 19:30
Сампдория – Лацио
 1 : 1
31.08 19:30
Удинезе – Фиорентина
 1 : 0
31.08 21:45
Ювентус – Специя
 2 : 0
31.08 21:45
Наполи – Лечче
 1 : 1
1.09 21:45
Аталанта – Торино
 - : -
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Болонья – Салернитана
 - : -
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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 3
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 3
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 3
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 2
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 2
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 2 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

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Болонья

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