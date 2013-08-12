"Наполи" нацелился на Маскерано

"Наполи" проявил интерес к полузащитнику "Барселоны" Хавьеру Маскерано. Главному тренеру итальянского клуба Рафаэлю Бенитесу необходим защитник и полузащитник, сообщает Forza Italian Football. Аргентинец является идеальным кандидатом, так как имеет опыт игры на обеих позициях, и к тому же хорошо известен испанцу по совместной работе в "Ливерпуле". Представители "Наполи" уже связывались с агентом игрока, чтобы обсудить его уход из испанского чемпионата. Напомним, что "Барселона" неоднократно хотела купить у "Челси" бразильца Давида Луиса, что для Маскерано означает лишь одно – начать поиски нового работодателя.