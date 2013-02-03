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3 февраля 2013, 12:56

Андреаццоли возглавит "Рому" до конца сезона, после - Блан?

Александр Тихов
Выпускающий редактор
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Аурелио Андреаццоли возглавит "Рому" вместо уволенного вчера Зденека Земана, информирует официальный сайт римлян. Бывший помощник Лучано Спаллетти, который работал в штабе чешского специалиста, будет работать с командой до лета. Впрочем, маловероятно, что Андреаццоли останется во главе "Ромы" и после окончания этого сезона. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, основной кандидат на пост наставника - Лоран Блан, который остается без работы после того как летом 2012 года истек срок его контракта со сборной Франции. Сообщается, что 47-летний француз, игравший в свое время за "Наполи" и "Интер", ведет переговоры о соглашении до 2015 года.

ФК Рома
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3
 Удинезе 7 5 1 1 15-7 16
4
 Лацио 7 4 2 1 13-5 14
5
 Милан 7 4 2 1 13-8 14
6
 Рома 7 4 1 2 8-7 13
7
 Интер 7 4 0 3 13-11 12
8
 Ювентус 7 2 4 1 9-5 10
9
 Торино 7 3 1 3 6-7 10
10
 Фиорентина 7 2 3 2 7-6 9
11
 Сассуоло 7 2 3 2 5-8 9
12
 Специя 7 2 2 3 7-11 8
13
 Салернитана 7 1 4 2 10-8 7
14
 Эмполи 7 1 4 2 6-7 7
15
 Лечче 7 1 3 3 6-8 6
16
 Болонья 7 1 3 3 7-10 6
17
 Верона 7 1 2 4 6-13 5
18
 Монца 7 1 1 5 4-14 4
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 Кремонезе 7 0 2 5 5-14 2
20
 Сампдория 7 0 2 5 4-13 2
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Наполи – Торино
 - : -
1.10 19:00
Интер – Рома
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Эмполи – Милан
 - : -
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 - : -
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Удинезе

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