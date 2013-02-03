Андреаццоли возглавит "Рому" до конца сезона, после - Блан?
Аурелио Андреаццоли возглавит "Рому" вместо уволенного вчера Зденека Земана, информирует официальный сайт римлян. Бывший помощник Лучано Спаллетти, который работал в штабе чешского специалиста, будет работать с командой до лета. Впрочем, маловероятно, что Андреаццоли останется во главе "Ромы" и после окончания этого сезона. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, основной кандидат на пост наставника - Лоран Блан, который остается без работы после того как летом 2012 года истек срок его контракта со сборной Франции. Сообщается, что 47-летний француз, игравший в свое время за "Наполи" и "Интер", ведет переговоры о соглашении до 2015 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|7
|5
|2
|0
|15-5
|17
|
2
|Аталанта
|7
|5
|2
|0
|11-3
|17
|
3
|Удинезе
|7
|5
|1
|1
|15-7
|16
|
4
|Лацио
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
5
|Милан
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|
6
|Рома
|7
|4
|1
|2
|8-7
|13
|
7
|Интер
|7
|4
|0
|3
|13-11
|12
|
8
|Ювентус
|7
|2
|4
|1
|9-5
|10
|
9
|Торино
|7
|3
|1
|3
|6-7
|10
|
10
|Фиорентина
|7
|2
|3
|2
|7-6
|9
|
11
|Сассуоло
|7
|2
|3
|2
|5-8
|9
|
12
|Специя
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
13
|Салернитана
|7
|1
|4
|2
|10-8
|7
|
14
|Эмполи
|7
|1
|4
|2
|6-7
|7
|
15
|Лечче
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
16
|Болонья
|7
|1
|3
|3
|7-10
|6
|
17
|Верона
|7
|1
|2
|4
|6-13
|5
|
18
|Монца
|7
|1
|1
|5
|4-14
|4
|
19
|Кремонезе
|7
|0
|2
|5
|5-14
|2
|
20
|Сампдория
|7
|0
|2
|5
|4-13
|2
|1.10
|16:00
|
Наполи – Торино
|- : -
|1.10
|19:00
|
Интер – Рома
|- : -
|1.10
|21:45
|
Эмполи – Милан
|- : -
|2.10
|13:30
|
Лацио – Специя
|- : -
|2.10
|16:00
|
Лечче – Кремонезе
|- : -
|2.10
|16:00
|
Сампдория – Монца
|- : -
|2.10
|16:00
|
Сассуоло – Салернитана
|- : -
|2.10
|19:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|2.10
|21:45
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|3.10
|21:45
|
Верона – Удинезе
|- : -
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|5
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|П
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|5
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|5
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|5
|1
|1
|
|
Федерико Фасио
Салернитана
|6
|1
|1