Андреаццоли возглавит "Рому" до конца сезона, после - Блан?

Аурелио Андреаццоли возглавит "Рому" вместо уволенного вчера Зденека Земана, информирует официальный сайт римлян. Бывший помощник Лучано Спаллетти, который работал в штабе чешского специалиста, будет работать с командой до лета. Впрочем, маловероятно, что Андреаццоли останется во главе "Ромы" и после окончания этого сезона. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, основной кандидат на пост наставника - Лоран Блан, который остается без работы после того как летом 2012 года истек срок его контракта со сборной Франции. Сообщается, что 47-летний француз, игравший в свое время за "Наполи" и "Интер", ведет переговоры о соглашении до 2015 года.