42-летний Буффон и 35-летний Кьеллини подписали новые контракты с «Ювентусом»

Голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини заключили новые контракт с «Ювентусом». Оба соглашения рассчитаны до лета 2021 года, сообщает сайт туринцев.

Напомним, что Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Летом 2018-го он перешел в ПСЖ, но через сезон вернулся в туринский клуб.

В текущем сезоне 42-летний голкипер провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 9 голов и трижды сохранял ворота в неприкосновенности.

35-летний Кьеллини восемь раз выигрывал чемпионат Италии в составе «Ювентуса», трижды брал Кубок страны и четыре раза побеждал в Суперкубке.