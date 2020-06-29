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42-летний Буффон и 35-летний Кьеллини подписали новые контракты с «Ювентусом»

29 июня 2020, 17:03
Джорджо Кьеллини и Джанлуиджи Буффон. Фото ФК «Ювентус».
Джорджо Кьеллини и Джанлуиджи Буффон. Фото ФК «Ювентус».
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Голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини заключили новые контракт с «Ювентусом». Оба соглашения рассчитаны до лета 2021 года, сообщает сайт туринцев.

Напомним, что Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Летом 2018-го он перешел в ПСЖ, но через сезон вернулся в туринский клуб.

В текущем сезоне 42-летний голкипер провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 9 голов и трижды сохранял ворота в неприкосновенности.

35-летний Кьеллини восемь раз выигрывал чемпионат Италии в составе «Ювентуса», трижды брал Кубок страны и четыре раза побеждал в Суперкубке.

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