41-летний Пепе Рейна подписал контракт с клубом Серии А «Комо»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Пепе Рейна подписал контракт с «Комо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 41-летнего голкипера с «Комо» рассчитано до лета 2025 года.

«Комо» возглавляет бывший партнер Рейны по национальной команде Сеск Фабрегас. Также в команде выступает чемпион Европы Андреа Белотти.

В ходе карьеры Рейна выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Наполи», «Ливерпуль», «Баварию», «Милан», «Астон Виллу» и «Лацио».