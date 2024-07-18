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Сегодня, 14:20

41-летний Пепе Рейна подписал контракт с клубом Серии А «Комо»

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Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Пепе Рейна подписал контракт с «Комо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 41-летнего голкипера с «Комо» рассчитано до лета 2025 года.

«Комо» возглавляет бывший партнер Рейны по национальной команде Сеск Фабрегас. Также в команде выступает чемпион Европы Андреа Белотти.

В ходе карьеры Рейна выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Наполи», «Ливерпуль», «Баварию», «Милан», «Астон Виллу» и «Лацио».

Пепе Рейна
Сеск Фабрегас
Футбол
ФК Комо
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 - : -
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