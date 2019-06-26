41-летний Буффон может вернуться в "Ювентус" в качестве игрока

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может вернуться в "Ювентус", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Контракт голкипера с парижским клубом истекает 30 июня, и он становится свободным агентом. Интерес к Буффону проявляли "Порту", "Лидс", "Флуминенсе" и другие клубы. Также существовала вероятность, что он завершит карьеру и вернется в "Юве" уже в новом статусе.

Тем не менее, источник утверждает, что 41-летний итальянец готов принести пользу туринцам в качестве действующего игрока и согласен на роль сменщика основного голкипера Войчеха Щенсны.

Буффон защищал цвета "Ювентуса" на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. В "ПСЖ" он отыграл один год, проведя во всех турнирах 25 матчей и пропустив 25 голов.