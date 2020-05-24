4 клуба серии А интересуются Гетце

Нападающий «Боруссии Д» Марио Гетце привлек интерес нескольких клубов чемпионата Италии, сообщает SempreInter.

По информации источника, 27-летний немец попал в сферу интересов «Интера», «Лацио», «Ромы» и «Милана». Ранее «Боруссия Д» объявила о том, что не будет продлевать контракт с Гетце. Форвард покинет команду летом на правах свободного агента.

На счету Гетце 3 гола и 1 результативная передача в 20 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20.

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Во вторник, 26 мая «Боруссия Д» на своем поле примет «Баварию», начало — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии Д» — 3,70, ничья — 4,25, победа «Баварии» — 1,85.