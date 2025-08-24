39-летний Модрич стал самым возрастным дебютантом в истории серии А

Полузащитник «Милана» Лука Модрич провел первый матч за клуб. «Россонери» уступили «Кремонезе» со счетом 1:2.

Хорватский хавбек в возрасте 39 лет, 11 месяцев и 14 дней стал самым возрастным дебютантом в истории серии А, сообщает журналист Николо Скира.

Модрич присоединился к итальянской команде в середине июля, подписав контракт до 2026 года.