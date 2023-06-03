39-летний Миранте может продлить контракт с «Миланом»

Вратарь «Милана» Антонио Миранте может остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 39-летний итальянец ведет переговоры о продлении контракта до 2024 года.

Миранте выступает за «Милан» с октября 2021 года. За это время он не провел ни одного матча за команду.