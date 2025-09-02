39-летний Альбиоль стал игроком «Пизы»

«Пиза» объявила о подписании контракта с защитником Раулем Альбиолем.

39-летний испанец подписал контракт на сезон-2025/26.

Ранее он шесть лет играл в «Вильярреале». До этого Альбиоль выступал в «Наполи», «Реале», «Валенсии» и «Хетафе».