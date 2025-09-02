39-летний Альбиоль стал игроком «Пизы»
«Пиза» объявила о подписании контракта с защитником Раулем Альбиолем.
39-летний испанец подписал контракт на сезон-2025/26.
Ранее он шесть лет играл в «Вильярреале». До этого Альбиоль выступал в «Наполи», «Реале», «Валенсии» и «Хетафе».
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3
|Рома
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
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9
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11
|Сассуоло
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12
|Торино
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
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|0
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19
|Фрозиноне
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20
|Монца
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|23.08
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|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
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|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
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