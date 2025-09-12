38-летний Варди — о дебюте в серии А: «Для меня возраст — это просто цифры»

Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди поделился мнением о дебюте в чемпионате Италии в 38 лет.

«Для меня возраст — это просто цифры. До тех пор, пока мои ноги делают то, что нужно и я чувствую себя свежо — я буду продолжать. Пока нет признаков, что я становлюсь хуже. Поэтому буду отдавать всего себя ради клуба. Я выучу итальянский, но это и не является проблемой. У футбола свой язык — с мячом», — цитирует Варди BBC.

Варди выступал за «Лестер» с 2012 года. Соглашение англичанина с «Кремонезе» рассчитано до лета 2026 года с возможностью продления еще на сезон.