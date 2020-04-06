Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

38-летний экс-защитник «Зенита» — лучший в верховых дуэлях в чемпионатах «Большой пятерки»

20:14
Бруну Алвеш.
Бруну Алвеш.
Теги:

Защитник «Пармы» Бруну Алвеш лидирует по проценту выигранных верховых единоборств в сезоне-2019/20 в чемпионатах «Большой пятерки».

38-летний экс-игрок «Зенита» выиграл 78,4 процента верховых дуэлей. Вторым идет Виргил ван Дейк из «Ливерпуля» (74,9 процента).

В пятерку входят Грант Хэнли («Норвич»), Франческо Ачерби («Лацио») — по 70,1 процента — и Джеймс Тарковски («Бернли») — 69,6 процента.

Бруну Алвеш в нынешнем сезоне провел 21 матч в серии A.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир