37-летний Пандев пока не знает, завершит ли он карьеру летом

Форвард «Дженоа» Горан Пандев после матча с «Наполи» (2:1) в 21-м туре чемпионата Италии ответил на вопрос о завершении карьеры. Ранее он заявлял, что закончит выступления после Евро-2020, где должен сыграть за сборную Македонии.

«Мне было очень непросто восстановиться после моей последней травмы, но я все еще получаю удовольствие и чувствую себя хорошо, — цитирует Пандева Football Italia 6 февраля. — Посмотрим. Я думаю закончить после Евро, но мы ничего не знаем наверняка».

37-летний футболист сделал дубль в этой игре. У «Наполи» забил Маттео Политано.