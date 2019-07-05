07:50 | Футбол — Италия

37-летний Паласио продлил контракт с "Болоньей"

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"Болонья" объявила о подписании нового контракт с нападающим Родриго Паласио. 37-летний аргентинец поставил подпись под однолетним соглашением.

Паласио с 2009 года играет в Италии. В прошедшем сезоне он забил 3 гола и сделал 6 голевых передач в 31 матче во всех турнирах.

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