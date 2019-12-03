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36-летний Квальярелла сделал дубль и вошел в топ-20 бомбардиров в истории серии A

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Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла сделал дубль в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (3:4). 36-летний форвард провел 155-й и 156-й гол в серии A.

По этому показателю Квальярелла вошел в двадцатку лучших бомбардиров в истории турнира, сравнявшись с Джиджи Ривой, Филиппо Индзаги и Роберто Манчини.

Квальярелла провел 76 мячей за «Сампдорию», 25 — за «Удинезе», 23 — за «Ювентус», 18 — за «Торино», 11 — за «Наполи» и 3 — за «Асколи».

Лучший бомбардир в истории серии A — Сильвио Пиола (274 гола). Также в тройку лидеров входят Франческо Тотти (250) и Гуннар Нордаль (225).

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