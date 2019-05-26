36-летний Квальярелла - лучший бомбардир чемпионата Италии. Видео всех голов

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии сезона 2018/2019. 36-летний форвард забил 26 голов (9 из них - с пенальти).

Fabio Quagliarella | Serie A 2018-19 Capocannoniere pic.twitter.com/88sNM98JwK — Serie A News (@TransfersCalcio) 26 мая 2019 г.

Второе и третье места в поделили форвард "Аталанты" Дуван Сапата и нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек. Оба игрока забили по 22 мяча.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял четвертое место, забив 21 гол.

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