36-летний Куадрадо покинул «Интер»

Защитник «Интера» Хуан Куадрадо покинул клуб, сообщается на официальном сайте миланцев.

36-летний колумбиец покинул команду в качестве свободного агента.

Куадрадо выступал за «Интер» с лета 2023 года. В минувшем сезоне защитник провел 12 матчей, в которых сделал две результативные передачи.