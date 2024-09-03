34-летний Смоллинг перешел в «Аль-Фейху»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг подписал контракт с «Аль-Фейхой», сообщается на официальном сайте саудовского клуба.

Соглашение с 34-летним англичанином рассчитано до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Смоллинг провел 12 матчей за «Рому» и не отметился результативными действиями.