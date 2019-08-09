34-летний Льоренте хочет получать 4 миллиона евро в год

Испанский нападающий Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" или "Наполи". Он хотел бы заключить трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год, сообщает Corriere dello Sport.

34-летний Льоренте – запасной вариант для "Наполи". Неаполитанцы попробуют подписать игрока, если не смогут приобрести у "Интера" Мауро Икарди.

В прошлом сезоне в составе "шпор" в общей сложности он провел на поле 1238 минут, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач. Интерес к Льоренте проявляла и "Барселона", где его рассматривают в качестве игрока замены. В таком же статусе его хотят видеть и в "МЮ".

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