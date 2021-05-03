Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

26-летний Стивен Чжан стал первым иностранным владельцем клуба, который выиграл серию А

03:49
Стивен Чжан и Хавьер Дзанетти. Фото Twitter
Стивен Чжан и Хавьер Дзанетти. Фото Twitter
Теги:

«Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии сезона-2020/21. Миланский клуб завоевал чемпионский титул в 19-й раз в истории.

Владельцем клуба с 2018 года является Стивен Чжан, который также руководит компанией Suning International. 26-летний китаец стал первым иностранным владельцем клуба, который стал чемпионом Италии.

В последний раз «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2009/10. Главный тренер миланского клуба Антонио Конте в четвертый раз выиграл серию А. До этого он трижды побеждал вместе с «Ювентусом».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Василевский — о конфликте с Хабибом в США: «Он начал вытаскивать меня на улицу»
Фото: обнаженная Рената Литвинова в сауне
Ведущая «Ревизорро» Милас вышла на связь после инцидента со знакомой
Маньяк проник в дом престарелых и изнасиловал 74-летнюю постоялицу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд