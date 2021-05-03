26-летний Стивен Чжан стал первым иностранным владельцем клуба, который выиграл серию А
03:49
«Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии сезона-2020/21. Миланский клуб завоевал чемпионский титул в 19-й раз в истории.
Владельцем клуба с 2018 года является Стивен Чжан, который также руководит компанией Suning International. 26-летний китаец стал первым иностранным владельцем клуба, который стал чемпионом Италии.
В последний раз «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2009/10. Главный тренер миланского клуба Антонио Конте в четвертый раз выиграл серию А. До этого он трижды побеждал вместе с «Ювентусом».
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