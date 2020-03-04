2 года назад скончался защитник «Фиорентины» и сборной Италии Давиде Астори

4 марта 2018 года скончался защитник «Фиорентины» и сборной Италии Давиде Астори. Ему был 31 год.

Астори умер ночью 4 марта в гостинице в городе Удине, накануне матча серии А с «Удинезе». Его тело нашли в номере вскоре после того, как он не пришел на завтрак.

Вскрытие показало, что спортсмен умер в результате остановки сердца, вызванной, в частности, брадикардией (низкой частотой сердцебиений).

Давиде Астори играл на позиции центрального защитника. В юности он провел несколько лет в «Милане», а в 2008-м, в возрасте 21 года, перешел в сардинский клуб «Кальяри», где провел большую часть карьеры. В 2012 году он мог перейти в московский «Спартак» — сделка почти состоялась, но Астори в последний момент отказался, решив остаться в своем клубе. Спустя два года он перешел на правах аренды в «Рому», а затем в «Фиорентину». В 2017 году он стал капитаном команды. Он также сыграл 14 матчей за сборную Италии.