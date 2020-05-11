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19-летний футболист «Аталанты» скончался из-за аневризмы мозга

15:02
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Полузащитник «Аталанты» Андреа Ринальди скончался из-за аневризмы сосудов головного мозга, сообщает официальный сайт «Леньяно», где игрок находился в аренде.

19-летний итальянец почувствовал себя плохо в пятницу и был доставлен в реанимационное отделение больницы в итальянском Варезе.

— Необыкновенный мальчик, пример для всех, — говорится в сообщении «Леньяно». - Выражаем глубочайшие соболезнования семье. Мы уверены, что Андреа, оттуда, будет обычным воином всех времен, который сражался посреди поля, чтобы доставить радость фанатам «Леньяно».

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