19-летний футболист «Аталанты» скончался из-за аневризмы мозга
15:02
Полузащитник «Аталанты» Андреа Ринальди скончался из-за аневризмы сосудов головного мозга, сообщает официальный сайт «Леньяно», где игрок находился в аренде.
19-летний итальянец почувствовал себя плохо в пятницу и был доставлен в реанимационное отделение больницы в итальянском Варезе.
— Необыкновенный мальчик, пример для всех, — говорится в сообщении «Леньяно». - Выражаем глубочайшие соболезнования семье. Мы уверены, что Андреа, оттуда, будет обычным воином всех времен, который сражался посреди поля, чтобы доставить радость фанатам «Леньяно».