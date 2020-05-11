19-летний футболист «Аталанты» скончался из-за аневризмы мозга

Полузащитник «Аталанты» Андреа Ринальди скончался из-за аневризмы сосудов головного мозга, сообщает официальный сайт «Леньяно», где игрок находился в аренде.

19-летний итальянец почувствовал себя плохо в пятницу и был доставлен в реанимационное отделение больницы в итальянском Варезе.