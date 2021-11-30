Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

18-летний нападающий «Ромы» заразился коронавирусом

22:45
Теги:

Нападающий «Ромы» Феликс Афена-Гьян заразился коронавирусом, сообщает сайт клуба.

Таким образом, 18-летний футболист проведет на карантине минимум 10 дней и не поможет своей команде в ближайших матчах.

У футболиста отсутствуют какие-либо симптомы болезни и он чувствует себя хорошо. По пресс-службы римлян, Афена-Гьян был привит.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Кинологи рассказали, испытывают ли собаки чувство вины
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное