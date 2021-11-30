18-летний нападающий «Ромы» заразился коронавирусом

Нападающий «Ромы» Феликс Афена-Гьян заразился коронавирусом, сообщает сайт клуба.

Таким образом, 18-летний футболист проведет на карантине минимум 10 дней и не поможет своей команде в ближайших матчах.

У футболиста отсутствуют какие-либо симптомы болезни и он чувствует себя хорошо. По пресс-службы римлян, Афена-Гьян был привит.