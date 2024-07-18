17-летний сын Ибрагимовича подписал профессиональный контракт с «Миланом»

Вингер Максимилиан Ибрагимович подписал профессиональный контракт с «Миланом», сообщается на официальном сайте клуба.

17-летний сын советника руководства клуба Златана Ибрагимовича будет выступать за молодежную команду миланцев.

В минувшем сезоне Ибрагимович провел за молодежку «Милана» 29 матчей в чемпионате до 18 лет и забил 3 гола.