Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

17-летний игрок «Интера» отпраздновал свой первый гол с мамой

22:48

17-летний нападающий «Интера» Себостьяно Эспозито реализовал пенальти во втором тайме матча чемпионата Италии против «Дженоа» (4:0). Лидер атак миланцев Ромелу Лукаку уступил право пробить 11-метровый молодому форварду при счете 2:0.

Для Эспозито этот мяч стал первым за основную команду. Он побежал его отпраздновать со своей мамой, после чего не сдержал слез от эмоций.

Интер — Дженоа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир