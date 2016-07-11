Джанер Эркин: "Интер" должен играть в Лиге чемпионов, будем бороться за это"

Новичок "Интера" Джанер Эркин, который перешел в миланский клуб на правах свободного агента, подчеркнул, что рад пополнить состав черно-синих. Соглашение с 27-летним турком рассчитано на три сезона. Напомним, с 2007 по 2010 год хавбек играл за ЦСКА.

- Я пополнил великий клуб и сделаю для команды все, что будет в моих силах, - приводит Football Italia слова Эркина. - Рад стать частью "Интера". Надеюсь, что мне удастся помогать команде на протяжении долгого времени. Я считаю, что миланцы заслуживают играть в Лиге чемпионов. Будем бороться за возвращение.