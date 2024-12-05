Ого, Черышев оформил хет-трик в Кубке Греции! Это первые голы Дениса за полтора года

Перед стартом сезона Денис вообще чуть не завершил карьеру.

Один из героев чемпионата мира 2018 года Денис Черышев стал главной звездой матча 1/8 финала Кубка Греции между «Паниониосом» и «Пансерраикосом». Россиянин оформил хет-трик, который вывел его команду в следующий раунд.

Как забил Черышев

«Паниониос» уступил в первом матче 0:2 и для прохода в четвертьфинал нуждался в победе с разницей в три мяча. Соперник превосходил команду Черышева в классе — «Пансерраикос» выступает в высшем греческом дивизионе, а «Панионис» находится в южной группе суперлиги 2. Однако россиянин все равно обеспечил нужный результат тремя мячами.

Денис забил все голы со стандартных положений. Первый из них он сделал на 21-й минуте со штрафного — левой ногой мощно направил мяч в ближний правый угол. На 56-й с более дальнего стандарта удивил голкипера соперника, который не ожидал прямого удара и немного потерял ворота. Победный мяч россиянин заколотил на 85-й минуте — уверенно реализовал пенальти. Этот хет-трик оказался первым в его карьере.

Первые голы за полтора года

Для Черышева эти три гола действительно важный момент. В последний раз он отличался 23 апреля 2023 года — примерно полтора года назад огорчил «Тернану» в 34-м туре серии Б, когда выступал за «Венецию». После этого он практически целиком пропустил сезон-2023/24, хотя не имел серьезных проблем со здоровьем: отбегал лишь 177 минут во всех турнирах, а «Венеция» без его помощи вышла в серию А.

Фото ФК «Венеция»

Как давно он в Греции

Летом Черышев остался без клуба. 33-летний футболист пытался устроиться в РПЛ — были контакты с «Пари НН», но в клубе побоялись чрезмерного травматизма уже возрастного игрока, о чем сообщил спортивный директор клуба Александр Удальцов. Агент Дениса даже признавался, что из-за отсутствия предложений вингер может завершить карьеру, но уже в сентябре он подписался с «Паниониосом» из второго дивизиона Греции.

«Я очень рад, что с сегодняшнего для официально являюсь футболистом «Паниониоса». Я готов упорно работать, чтобы помочь команде достичь поставленных целей и радовать болельщиков», — рассказал Черышев после подписания контракта.

За новый клуб Черышев провел 10 матчей во всех турнирах, но до игры Кубка Греции против «Пансерраикоса» не забивал. «Паниониос» находится на третьем месте южной группы второго дивизиона, набрав 20 очков в 11 матчах. В четвертьфинале он сыграет с победителем пары «Астерас» — «Закинтос».