Черышев будет играть во второй лиге Греции. А ведь еще недавно собирался завершать карьеру

В России места не нашел.

Денис Черышев нашел новый клуб. 33-летний полузащитник будет выступать за «Паниониос» из второй лиги Греции. Контракт еще не подписан — россиянин прибудет на медосмотр только в среду. Об этом заявили в клубе.

«Паниониос» рад сообщить о предварительном соглашении с Денисом Черышевым. Россиянин прилетит в Грецию в среду для прохождения медосмотра и официального оформления сотрудничества с нашим клубом. Черышев, чье резюме включает «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию», не нуждается в представлении", — сказано в соцсетях клуба.

У Черышева была тяжелая ситуация

Полузащитник находится в статусе свободного агента с июля 2024 года — последним клубом Черышева была «Венеция», за которую он играл с лета 2022-го. Сейчас россиянин в шаге от подписания контракта с «Паниониосом», но еще недавно ситуация была гораздо тяжелее. Спроса на Черышева не было, и футболист допускал завершение карьеры.

«Пока мы не знаем, где окажется Денис. Мы пробовали найти ему клуб в России. В том числе над этим работал его отец, который тренирует в России, но на данный момент никаких предложений у нас нет. Можно спросить отца Черышева, Дмитрия, возможно, он нашел какие-то варианты. Может ли Денис завершить карьеру? Да, такая вероятность есть. У него недавно родился сын, и он хочет проводить больше времени с семьей», — рассказывал в середине сентября агент футболиста Жорди Саллес.

Примерно тогда же о контактах с Черышевым сообщил спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов. По его словам, клуб готов был подписать Дениса, но с игроком не договорились по зарплате. «У нас было общение... Конечно, есть вещи, которые беспокоят, их все понимают — повышенный травматизм. Если Денис объективно оценит себя, это будет правильная, красивая история. Нужно учитывать риски. Если клуб берет на себя такую ответственность, она должна быть не сильно тяжелой финансово», — заявлял Удальцов в эфире «Это футбол, брат!».

Фото Global Look Press

«Паниониос» — старейший клуб Греции

В случае если Денис Черышев успешно пройдет медосмотр, он пополнит ряды старейшего греческого клуба. «Паниониос» был основан в 1890 году, в 2025-м он отметит 135-летний юбилей. В Греции команду даже называют «исторической», или «историками». Однако, несмотря на возраст, за такое продолжительное время клуб выиграл только два Кубка Греции.

На данный момент команда выступает во второй греческой суперлиге. Последние годы дела у «Паниониоса» были не очень — клуб болтался в третьем дивизионе, пребывая в любительском статусе. Из-за долгов команду штрафовали на очки и даже наказывали трансферным баном. Во вторую, уже профессиональную лигу «Паниониос» пробился только в прошлом сезоне.

Денис Черышев ранее выступал в «Реале», «Валенсии», «Вильярреале» и «Севилье». Кроме того, на его счету 33 матча и 12 голов в составе сборной России.