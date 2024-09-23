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Сегодня, 12:45

Черышев будет играть во второй лиге Греции. А ведь еще недавно собирался завершать карьеру

Черышев переходит в греческий «Паниониос»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Денис Черышев.
Фото Global Look Press
В России места не нашел.

Денис Черышев нашел новый клуб. 33-летний полузащитник будет выступать за «Паниониос» из второй лиги Греции. Контракт еще не подписан — россиянин прибудет на медосмотр только в среду. Об этом заявили в клубе.

«Паниониос» рад сообщить о предварительном соглашении с Денисом Черышевым. Россиянин прилетит в Грецию в среду для прохождения медосмотра и официального оформления сотрудничества с нашим клубом. Черышев, чье резюме включает «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию», не нуждается в представлении", — сказано в соцсетях клуба.

У Черышева была тяжелая ситуация

Полузащитник находится в статусе свободного агента с июля 2024 года — последним клубом Черышева была «Венеция», за которую он играл с лета 2022-го. Сейчас россиянин в шаге от подписания контракта с «Паниониосом», но еще недавно ситуация была гораздо тяжелее. Спроса на Черышева не было, и футболист допускал завершение карьеры.

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«Пока мы не знаем, где окажется Денис. Мы пробовали найти ему клуб в России. В том числе над этим работал его отец, который тренирует в России, но на данный момент никаких предложений у нас нет. Можно спросить отца Черышева, Дмитрия, возможно, он нашел какие-то варианты. Может ли Денис завершить карьеру? Да, такая вероятность есть. У него недавно родился сын, и он хочет проводить больше времени с семьей», — рассказывал в середине сентября агент футболиста Жорди Саллес.

Примерно тогда же о контактах с Черышевым сообщил спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов. По его словам, клуб готов был подписать Дениса, но с игроком не договорились по зарплате. «У нас было общение... Конечно, есть вещи, которые беспокоят, их все понимают — повышенный травматизм. Если Денис объективно оценит себя, это будет правильная, красивая история. Нужно учитывать риски. Если клуб берет на себя такую ответственность, она должна быть не сильно тяжелой финансово», — заявлял Удальцов в эфире «Это футбол, брат!».

Фото Global Look Press

«Паниониос» — старейший клуб Греции

В случае если Денис Черышев успешно пройдет медосмотр, он пополнит ряды старейшего греческого клуба. «Паниониос» был основан в 1890 году, в 2025-м он отметит 135-летний юбилей. В Греции команду даже называют «исторической», или «историками». Однако, несмотря на возраст, за такое продолжительное время клуб выиграл только два Кубка Греции.

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На данный момент команда выступает во второй греческой суперлиге. Последние годы дела у «Паниониоса» были не очень — клуб болтался в третьем дивизионе, пребывая в любительском статусе. Из-за долгов команду штрафовали на очки и даже наказывали трансферным баном. Во вторую, уже профессиональную лигу «Паниониос» пробился только в прошлом сезоне.

Денис Черышев ранее выступал в «Реале», «Валенсии», «Вильярреале» и «Севилье». Кроме того, на его счету 33 матча и 12 голов в составе сборной России.

Денис Черышев
Футбол
ФК Паниониос
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