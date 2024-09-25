Жирков: «Греция для Чалова — новая страна, адаптироваться тяжело»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков объяснил, почему Федор Чалов пока забил только один гол за ПАОК.

«Все-таки Греция для Чалова — новая страна, адаптироваться к ней достаточно тяжело. Можно сказать, что он сейчас поменял всю жизнь. Хорошо, что в клубе есть русские игроки, русский президент. Думаю, со временем все встанет на свои места», — сказал Жирков «РИА Новости».

Чалов перешел 1 августа из ЦСКА в ПАОК, подписав трехлетний контракт. Сумма трансфера оценивается в 3 миллиона евро.

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.