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Защитник сборной Греции Джордж Болдок найден мертвым у себя дома

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джордж Бэлдок.
Фото Global Look Press

Защитник «Панатинаикоса» Джордж Болдок был найден мертвым в бассейне своего дома, сообщает SDNA. На данный момент никаких дополнительных подробностей о смерти 31-летнего грека не разглашается.

Как сообщает источник, футболист сборной Греции не отвечал на звонки жены, после чего она позвонила владельцу виллы, где жил Болдок, чтобы выяснить, что произошло. Он нашел 31-летнего грека без сознания в бассейне и немедленно позвонил в скорую помощь. Приехавший врач констатировал смерть.

Опытный защитник почти всю свою карьеру провел в Англии, играя за «МК Донс», «Нортгемптон», «Тэмворт», «Оксфорд Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед», а этим летом он перешел в «Панатинаикос».

Также с 2022 года Болдок был игроком сборной Греции, сыграв 12 матчей.

Сборная Греции по футболу
ФК Панатинаикос
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