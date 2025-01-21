Владелец «Паниониса» Рупцос — о Черышеве: «Он является особенным футболистом для нашей команды»

Владелец «Паниониса» Константинос Рупцос в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре нападающего Дениса Черышева.

«Денис — отличный игрок и замечательный человек. Он в хорошей форме и является особенным футболистом для нашей команды», — сказал Рупцос «СЭ».

34-летний Черышев перешел в «Панионис» в сентябре прошлого года. За греческий клуб он провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.