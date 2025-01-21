Футбол
Греция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Греция

Сегодня, 10:16

Владелец «Паниониса» Рупцос — о Черышеве: «Он является особенным футболистом для нашей команды»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Владелец «Паниониса» Константинос Рупцос в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре нападающего Дениса Черышева.

«Денис — отличный игрок и замечательный человек. Он в хорошей форме и является особенным футболистом для нашей команды», — сказал Рупцос «СЭ».

34-летний Черышев перешел в «Панионис» в сентябре прошлого года. За греческий клуб он провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

Денис Черышев
Читайте также
Станкович уехал от команды не просто так. Что происходит в «Спартаке»
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 10 человек
Трамп заявил о цели заставить страны НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП
Трамп отвел себе еще полдня на завершение конфликта на Украине
Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20.00 мск
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ПАОК дважды пропустил в концовке и проиграл «Волосу», Чалов вышел на замену во втором тайме

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости