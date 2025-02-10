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10 февраля 2025, 15:47

В сети опубликовано видео драки Оздоева и других игроков ПАОКа с фанатами АЕКа

Сергей Ярошенко

Греческие СМИ опубликовали видео драки Магомеда Оздова и других футболистов ПАОКа с болельщиками АЕКа.

В ролике видно, как несколько болельщиков АЕКа провоцируют игроков ПАОКа, выкрикивая что-то у автобуса команды. Охранник пытался успокоить фанатов, после чего из автобуса вышли тренеры и футболисты ПАОКа, и между ними завязался конфликт.

Оздоев и четыре его одноклубника были дисквалифицированы на 10 дней в связи с данной дракой после матча Кубка Греции против АЕКа (0:1), который прошел 18 декабря. Техническому персоналу ПАОКа, Оздоеву и еще четверым футболистам могут грозить лишение свободы на срок от трех месяцев и штрафы.

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Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
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