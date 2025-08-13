В ПАОКе сообщили, что не получали предложения от «Кайсериспора» по Чалову: «У турецкого клуба есть интерес взять Федора в аренду»

В пресс-службе ПАОКа в разговоре с «СЭ» прокомментировали информацию о возможном переходе нападающего Федора Чалова в «Кайсериспор».

«Чалов — важный игрок для нас. Если у нас будет по нему предложение, мы рассмотрим его и дадим ответ. У «Кайсериспор» есть интерес взять Чалова в аренду, но конкретного ничего от них нет», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Чалов выступает за ПАОК с лета 2024 года. В этом сезоне 27-летний футболист провел 1 матч и не отличился результативными действиями.