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10 февраля 2025, 16:19

В ПАОКе опровергли информацию об уголовном деле в отношении Оздоева

Сергей Ярошенко

ПАОК опроверг новость о том, что полузащитнику Магомеду Оздоеву грозит уголовное наказание за стычку с болельщиками АЕКа.

«Уголовное дело возбуждено не против Оздоева, а против всей команды ПАОК, эта словесная перепалка была спровоцирована тремя фанатами АЕКа. Ни к одному из игроков не было применено дисциплинарное взыскание, и никаких дальнейших наказаний не ожидается. Был издан судебный приказ о запрете на один матч, который автоматически вступил в силу по запросу прокурора, расследующего дело. Он основан на заявлении АЕКа, который традиционно пытается использовать все уловки против нас. В среднем заседание суда проходит через 2-3 года после инцидента», — приводит слова клуба ТАСС.

Ранее сообщалось, что против россиянина, его четырех одноклубников и технического персонала команды возбудили уголовное дело. Отмечалось, что им могут грозить лишение свободы на срок от трех месяцев и штрафы.

32-летний Оздоев выступает за ПАОК с лета 2023 года. В составе команды игрок провел 83 матча, в которых отметился 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Вместе с клубом он стал чемпионом Греции в сезоне-2023/24.

Источник: ТАСС
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Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
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