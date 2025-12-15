В ПАОК заявили, что Чалов является важным игроком команды

В пресс-службе ПАОК ответили на вопрос «СЭ» о возможном уходе нападающего Федора Чалова в зимнее трансферное окно. Ранее греческий журналист Костас Петротос заявил Мetaratings, что клуб хочет расстаться с 27-летним российским форвардом.

«Федор Чалов — важный игрок нашей команды. Если клуб получит предложение, то мы его рассмотрим и дадим ответ. Но на данный момент нам не поступало предложений от других клубов по Чалову», — сказал представитель пресс-службы ПАОК.

Чалов в этом сезоне провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт российского футболиста с ПАОК рассчитан до лета 2027 года.