В «ПАОК» сообщили, что с Чаловым все в порядке после ограбления его машины

В пресс-службе «ПАОК» в разговоре с «СЭ» отреагировали на новость об ограблении нападающего Федора Чалова.

Издание Antenna сообщило, что злоумышленники взломали автомобиль, арендованный Чаловым, и похитили сумку, в которой находились документы и 200 евро.

«Кто-то разбил его машину, которая была припаркована недалеко от пляжа, но ничего серьезного. С Федором все в порядке, мы всегда поддерживаем его на сто процентов. Завтра мы отправляемся в Австрию на отборочный матч Лиги Европы против «Вольфсберга». Федор готов принять участие в игре», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Чалов выступает за «ПАОК» с лета 2024 года. В этом сезоне 27-летний футболист провел 1 матч и не отличился результативными действиями.