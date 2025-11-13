В ПАОК опровергли новость, что готовы отпустить Чалова в другой клуб

В пресс-службе ПАОК ответили на вопрос «СЭ» о возможном уходе нападающего Федора Чалова из клуба в зимнее трансферное окно.

Ранее «Mash на спорт» сообщал, что греческий клуб готов отпустить 27-летнего игрока.

«Информация, что ПАОК не рассчитывает на Федора Чалова и готов отпустить его зимой, не соответствует действительности», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Контракт Чалов с ПАОК рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.