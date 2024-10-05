В Греции заявили, что процесс адаптации Чалова в ПАОК проходит медленно

Греческий журналист Костас Петротос, освещающий жизнь ПАОКа, поделился с «СЭ» мнением об игре российского нападающего Федора Чалова за команду.

«Чалов продолжает адаптироваться в ПАОКе, но этот процесс проходит медленно. Он еще не в лучшей форме. Главный тренер команды Рэзван Луческу недавно сказал, что недоволен действиями своих нападающих», — сказал Петротос «СЭ».

Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА в прошедшее трансферное окно. 26-летний нападающий провел 11 матчей за греческий клуб, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.