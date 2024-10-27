Футбол
Греция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Греция

Сегодня, 15:23

В Греции объяснили отсутствие Чалова в заявке ПАОКа на матч чемпионата против ОФИ

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Греческий журналист Костас Петротос, освещающий жизнь ПАОКа, в комментарии для «СЭ» объяснил отсутствие нападающего Федора Чалова в заявке на матч 9-го тура чемпионата Греции против ОФИ (Крит).

«В заявку на матч чемпионата Греции можно включить только 20 футболистов. Например, игру прошлого тура пропускал нападающий Тарик Тиссудали, а сегодня он в заявке. Главный тренер на игру чемпионата Греции берет двух форвардов, а дальше важна форма игрока. Тиссудали забил на неделе важный мяч в Лиге Европы против «Виктории Пльзень». А Чалов на прошлых выходных провел не самый яркий матч против АЕКа. Думаю, что Федор поможет ПАОКу 30 октября, в кубковом матче против «Элегано» из второго дивизиона», — сказал Петротос «СЭ».

Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА в прошедшее трансферное окно. За греческий клуб 26-летний россиянин провел 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Федор Чалов
ФК ПАОК
Читайте также
200 ультрас атаковали поезд с фанатами в Германии
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Санду назвала причину введения санкций против России
Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Заместителя британского посла в России госпитализировали в Москве
Популярное видео
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дмитрий Черышев: «Денис много пропустил из-за одного мужчины»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости