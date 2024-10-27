В Греции объяснили отсутствие Чалова в заявке ПАОКа на матч чемпионата против ОФИ

Греческий журналист Костас Петротос, освещающий жизнь ПАОКа, в комментарии для «СЭ» объяснил отсутствие нападающего Федора Чалова в заявке на матч 9-го тура чемпионата Греции против ОФИ (Крит).

«В заявку на матч чемпионата Греции можно включить только 20 футболистов. Например, игру прошлого тура пропускал нападающий Тарик Тиссудали, а сегодня он в заявке. Главный тренер на игру чемпионата Греции берет двух форвардов, а дальше важна форма игрока. Тиссудали забил на неделе важный мяч в Лиге Европы против «Виктории Пльзень». А Чалов на прошлых выходных провел не самый яркий матч против АЕКа. Думаю, что Федор поможет ПАОКу 30 октября, в кубковом матче против «Элегано» из второго дивизиона», — сказал Петротос «СЭ».

Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА в прошедшее трансферное окно. За греческий клуб 26-летний россиянин провел 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.