Сегодня, 15:10

У форварда ПАОКа Чалова родилась дочь

Алина Савинова

Российский нападающий Федор Чалов стал отцом, сообщает пресс-служба ЦСКА.

У 27-летнего футболиста и его супруги Валерии родилась дочь.

Чалов с лета 2024 года выступает за греческий ПАОК. В этом сезоне россиянин провел 17 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

Ранее нападающий защищал цвета ЦСКА и играл на правах аренды за «Базель». Вместе с армейцами Чалов трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/32593
Федор Чалов
    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Поздравления Феде!И хорошо,что сейчас в Греции,чисто "природно" там ребенку сейчас лучше будет!)

    14.11.2025

  • DemolisherAjax

    Ну хоть куда-то забил :) Поздравляю :)

    14.11.2025

  • Sergey Sparker

    Поздравления Федору! Дочь это ювелирная работа!

    14.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Дочь это прекрасно.поздравления.

    14.11.2025

  • wam

    Поздравляем!

    14.11.2025

