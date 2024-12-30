Тренера ПАОКа Луческу дисквалифицировали на 4 месяца за попытку драки с болельщиками АЕКа

Дисциплинарный комитет Греческой федерации футбола дисквалифицировал главного тренера ПАОКа Рэзвана Луческу за попытку вступить в драку с болельщиками АЕКа, сообщает пресс-служба клуба из Салоник.

После игры в четвертьфинале Кубка Греции трое фанатов АЕКа провоцировали игроков ПАОКа. Луческу и члены его штаба вышли из автобуса и попытались вступить с ними в драку. В ситуацию вмешались полицейские. Ассистенты Луческу также получили 4-матчевые дисквалификации и штрафы по 15 тысяч евро каждый. ПАОК оштрафован на 30 тысяч евро. Отмечается, что клуб обжалует решение в апелляционном комитете. АЕК победил со счетом 1:0.

Луческу возглавляет ПАОК с 2021 года. Ранее он тренировал клуб с 2017 по 2019 год. Пол его руководством клуб из Салоник дважды становился чемпионом Греции и дважды обладателем Кубка страны.