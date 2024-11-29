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Тренер ПАОКа Луческу — о голе Чалова: «Надеюсь, Федор расслабится и наберется сил»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу после матче Лиги Европы против РФШ (2:0) поделился мнением об игре форварда Федора Чалова.

«Забивать — это работа каждого игрока. Что я могу еще сказать? Он участвует в атаках, создает моменты, как и все, — будь то Чалов, будь то Тарик Тиссаудали, будь то футболисты обороны. Для нападающего хорошо забивать, и я надеюсь, что он расслабится и наберется сил. Для меня важно продолжать работать и, самое главное, реагировать. Реакция — это ключ к игре, и он может стать лучше. Борьба на поле — это то, в чем он уже прибавил, но он может стать еще лучше», — приводит слова Луческу sdna.gr.

Федор Чалов (слева) празднует гол в&nbsp;ворота РФШ в&nbsp;матче Лиги Европы (2:0). Чалов забил в Лиге Европы! Второй гол Федора за ПАОК и первый за пять лет — в еврокубках

В матче с РФШ Чалов отметился забитым голом. Всего на счету 26-летнего россиянина 2 гола и 3 передачи в 19 играх за греческий клуб.

Федор Чалов
ФК ПАОК
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