Мусаев: «У Чалова в ПАОКе будет больше возможностей перейти в более топовый европейский клуб, чем в ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением об игре экс-форварда армейцев Федора Чалова в греческом ПАОКе.

«После ухода Чалова я не стал чувствовать больше или меньше ответственности за роль основного форварда ЦСКА, потому что я всегда чувствую ответственность, играя за такой клуб, как ЦСКА. За Федей я, конечно, слежу, смотрел все матчи ПАОКа в еврокубках. Чемпионат Греции пока посмотреть не удается, потому что тяжело найти трансляцию. Федя — прекрасный и очень добрый человек. Надеюсь, у него все получится. Думаю, что у Чалова в ПАОКе будет больше возможностей, чем в ЦСКА, чтобы перейти в какой-то более топовый европейский клуб», — приводит слова Мусаева Legalbet.

Чалов перешел из ЦСКА в ПАОК минувшим летом за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.