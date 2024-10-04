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Руководство ПАОКа оштрафовало футболистов за три поражения подряд

Сергей Разин
корреспондент
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Руководство ПАОКа оштрафовало игроков команды за неудовлетворительные результаты в последних матчах, сообщает греческий портал Sport 24.

ПАОК в последних играх уступил «Галатасараю» (1:3) и ФКСБ (0:1) в Лиге Европы, а также «Арису» (0:1) в чемпионате Греции. За греческий клуб выступают российские игроки Магомед Оздоев и Федор Чалов. Размер штрафа не сообщается.

ПАОК после 6 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 13 очков.

Источник: Греческий интернет-портал Sport 24
Магомед Оздоев
Федор Чалов
ФК ПАОК
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